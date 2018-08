Incidente in moto, muore finanziere

(ANSA) - LA SPEZIA, 6 AGO - Incidente mortale ieri sera alla Spezia intorno alle 23. La vittima è un finanziere di 50 anni, Attilio Pedatella. La moto si è scontrata con un'auto, guidata da un 45enne di Novara in vacanza con la famiglia, all'incrocio tra viale Garibaldi e viale Amendola. Dopo l'urto con l'auto il motociclista è andato a sbattere contro il parapedonale. Per il militare, nonostante i tentativi di rianimarlo, non c'è stato nulla da fare. Il magistrato Maurizio Caporuscio ha ordinato il sequestro dei due mezzi coinvolti. Sono state raccolte le testimonianze di alcuni automobilisti che sono state sottoposte dalla polizia municipale al magistrato. L'incidente, avvenuto nel momento in cui si concludevano le manifestazioni del Palio del Golfo, ha mandato in tilt il traffico cittadino.