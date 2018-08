In 7000 alla Silent Disco di Sestri

(ANSA) - GENOVA, 6 AGO - Per il nono anno consecutivo la Baia del Silenzio di Sestri Levante ha ospitato uno degli appuntamenti più attesi dell'estate, la Silent Disco, la discoteca ascoltata con le cuffie, su diversi canali, da migliaia di persone contemporaneamente. L'evento, organizzato da Mojotic, ha visto la collaborazione del Comune e delle forze dell'ordine, oltre alla sinergia con le attività commerciali.

Circa 7000 persone hanno ballato al suono delle hit del momento secondo un format che, da Sestri Levante, ha fatto il giro del mondo. Molti anche i partecipanti che si sono divertiti "senza cuffia" visto che per la prima volta dal 2009 le prevendite erano andate esaurite da diverse ore prima dell'apertura delle danze. Per rispondere alle recenti normative sulla sicurezza e anti-terrorismo l'organizzazione ha supportato con 55 agenti di sicurezza privata le forze dell'ordine. All'indomani della notte di musica spiaggia e centro storico sono stati ripuliti