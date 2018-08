Silvestreva all'Empoli

Arriva anche il difensore per l'Empoli. Dalla Sampdoria è stato acquistato a titolo definitivo Matias Silvestre. Il calciatore ha firmato un contratto annuale, pare con opzione anche per il prossimo campionato in caso di salvezza, e ha già svolto le visite mediche. Matias Agustín Silvestre è un centrale argentino e compirà 32 anni il 25 settembre. Dopo sette stagioni nel Boca Junior è approdato in Italia nel 2008 al Catania, quindi Palermo, Inter, Milan e poi Samp negli ultimi quattro campionati. Ha già svolto le visite mediche. Adesso per il mercato dell'Empoli si parla di una cessione di Krunic al Torino, con l'approdo in azzurro del granata Acquah.