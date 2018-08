Carige: dal Cda esce anche Queirolo

Continua il terremoto nel Consiglio di amministrazione di Banca Carige. Si è dimessa la professoressa Ilaria Queirolo che è anche membro del comitato remunerazione dell'istituto. le sue dimissioni sono con effetto immediato. Si tratta della quinta dimissione dal Cda, dopo quelle del presidente Giuseppe Tesauro, del vice presidente Vittorio Malacalza, e dei consiglieri Francesca Balzani e Stefano Lunardi. Domani è già in programma un cda che dovrà discutere in merito alla riposta da dare alla Bce, che a fine luglio ha chiesto a Carige di mettere fine alla sua governance litigiosa e al perdurante mancato rispetto dei requisiti patrimoniali, chiedendo un nuovo piano sul capitale. Per il 20 settembre è invece convocata l'assemblea che dovrà esprimersi sulla revoca del cda chiesta sia da Malacalza Investimenti che da Raffaele Mincione, che in quella sede si sfideranno per conquistare la guida della banca.