Timoniera 'zavorrata', squalificata

Ancora polemiche intorno alla manifestazione remiera del Palio del Golfo della Spezia, in programma oggi pomeriggio dalle 17 nello specchio acqueo antistante passeggiata Morin. Nella notte è arrivata la squalifica di una piccola timoniera, dell'armo senior della borgata del Cadimare, alla quale durante i controlli di routine del giorno prima della gara è stata trovata una zavorra all' interno del costumino. Un sacchettino di piombo di circa due etti di cui il padre, nello staff tecnico della borgata, si sarebbe assunto la responsabilità. La sentenza, prodotta dal giudice unico della Uisp canottaggio sedile fisso vede la squalifica del padre per un anno per illecito sportivo e della minore "considerate le attenuanti derivanti dall'età e dal fatto che le azioni sono state indotte dal padre" per la sola giornata di oggi. Nessuna squalifica per il Cadimare, che oggi parteciperà al Palio, ma una sanzione di 500 euro.