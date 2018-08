Fezzano vince il palio remiero di Spezia

ANSA) - LA SPEZIA, 05 AGO - Il golfo dei poeti si tinge di verde per la vittoria della borgata del Fezzano al Palio del Golfo alla Spezia. L'equipaggio della borgata del comune di Porto Venere domina la gara sin dalla prima boa e chiude i 2 mila metri del percorso nel tempo di 11 minuti e 50 centesimi.

L'ultimo palio è stato vinto dal Fezzano nel 2015, che in questa stagione ha vinto quasi tutte le prepalio. Sono nove i palii vinti dalla borgata 'verde'. Secondo classificato in questa 93° edizione della disfida remiera il Fossamastra, sul gradino più basso del podio il Muggiano. Il palio femminile è andato ancora a una barca del comune di Porto Venere, l'equipaggio de Le Grazie, mentre il palio juniores è stato vinto dal Muggiano.