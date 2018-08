Caldo: due donne morte dopo malori a Genova e a Rossiglione

Potrebbe esserci il grande caldo di questi giorni dietro la morte di due donne a Genova e a Rossiglione. Il primo decesso è avvenuto nel centro storico e la vittima è una donna di 47 anni, sieropositiva, trovata priva di vita sul divano dal padre. Il cagnolino era accanto al cadavere a vegliarlo. Gli agenti delle volanti hanno trovato e sequestrato alcune capsule dimagranti. Secondo il primo esame del medico legale Marco Salvi, la donna, forse anche debilitata da una cura dimagrante, avrebbe avuto un malore per il caldo. Il pubblico ministero Marco Zocco ha disposto l'autopsia.

A Rossiglione è stata trovata morta in giardino una donna di 85 anni. L'anziana stava annaffiando le piante quando è stramazzata al suolo. Anche in questo caso per il medico legale tra le cause del decesso potrebbe esserci il caldo. A trovare il corpo della donna è stato un vicino che ha subito chiamato i carabinieri.(ANSA).