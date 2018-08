Silent disk,in migliaia a Sestri Levante

Ottomila cuffie prenotate per l'edizione 2018 della 'Silent disk' organizzata nella baia di Portobello dall'associazione Mojotic in collaborazione con il comune di Sestri Levante e da Mediterraneo Service. Con un incasso di 120 mila euro si tratta della manifestazione clou dell'estate. Le migliaia di giovani hanno ballato tutta la notte in piazza sorvegliata da oltre 50 uomini delle forze dell'ordine.