Scoperto allevamento abusivo di gatti

(ANSA) - GENOVA, 4 AGO - I carabinieri forestali di Genova hanno scoperto un allevamento abusivo di gatti a Borzonasca. I militari hanno trovato 51 felini di varie razze, che la proprietaria non vaccinava e non sottoponeva alla profilassi periodica, tanto che alcuni mici sono morti. La donna, 40 anni, è stata denunciata per maltrattamento di animali e truffa.

Secondo quanto appurato la proprietaria faceva riprodurre gli animali e poi rivendeva le cucciolate senza alcuna autorizzazione. L'allevamento e gli animali sono stati sequestrati e quindici felini sono stati trasferiti in strutture sanitarie per urgenti cure veterinarie.