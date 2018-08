Due incendi di bosco nell'imperiese

Due incendi sono divampati, nel pomeriggio di oggi nell'imperiese: il primo sulla strada per Badalucco, sopra il torrente Argentina, nell'entroterra di Taggia e un altro su Montenero, sopra Bordighera, in provincia di Imperia. Quest'ultimo sembra il più preoccupante. Sul posto sono presenti i vigili del fuoco con la protezione civile. Il rogo sarebbe divampato poco lontano dall'area di servizio di Bordighera dell'Autofiori, ma il traffico non ha subito disagi e dalla centrale operativa dell'A10 segnalano la presenza di fumo, soltanto a scopo precauzionale, qualora il vento dovesse cambiare direzione. Sul Montenero è entrato in azione anche un elicottero dell'antincendio boschivo.