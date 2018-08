Anziana muore dopo malore, caldo probabile causa

E' probabilmente stato un malore legato all'ondata di calore che ha investito da giorni tutta la Liguria a causare la morte una donna di 79 anni residente a Torino, morta oggi mentre si trovava in uno stabilimento balneare dell'Imperiese. Sempre sul litorale in provincia di Imperia è morto, annegato, un altro anziano di 74 anni che avrebbe avuto un malore mentre si trovava in acqua. L'uomo non è stato ancora identificato. Anche in questo caso, a determinare il malore potrebbe essere stato il caldo: sono in corso gli accertamenti medicolegali. (ANSA).