A casello Spezia assessore distribuisce depliant guida sicura

Consigli per una guida sicura nel week end da bollino nero sulle autostrade italiane. Li ha distribuiti oggi l'assessore alla cultura della Spezia Paolo Asti, che ha consegnato agli automobilisti in arrivo o in entrata al casello dell'A12 l'opuscolo della campagna nazionale per la sicurezza stradale 'Vacanze coi fiocchi' cui aderisce il Comune. Nel mirino i maggiori fattori di rischio: distrazione alla guida, velocità eccessiva e mancato rispetto delle distanze di sicurezza. "Semplici accorgimenti possono salvare la vita - ha detto Asti -. Il nostro casello vede tantissimi arrivi e partenze in questo periodo perché stiamo diventando sempre più una destinazione turistica". Lo confermano i molti stranieri che hanno ritirato il volantino. "Prima di partire occorre avere il veicolo in ordine, l'eventuale carico ben fissato, e ricordarsi che anche il navigatore può essere una distrazione" spiega Remo Pagliai per il concessionario autostradale Salt, che gestisce oltre 250 km tra tratto ligure, toscano e Autocisa.