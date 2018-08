Via 6 treni tra Genova e Sestri Levante

(ANSA) - GENOVA, 3 AGO - Rfi ha modificato l'offerta di trasporto ferroviario pomeridiana tra Genova Brignole e Sestri Levante, sulla linea Genova-La Spezia, togliendo dai binari tre coppie di treni nel periodo compreso tra lunedì 6 e venerdì 31 agosto. Il provvedimento, condiviso con Regione Liguria e Associazioni pendolari spiega una nota, serve per consentire una maggiore regolarità di circolazione sulla linea Genova-Sestri Levante-La Spezia che, in particolare durante la fascia oraria pomeridiana, non sta mostrando performance soddisfacenti a causa dei lavori in una galleria a Quarto. Ferrovie ha già aggiornato gli orari esposti nelle stazioni, sui siti on line e sulle app cancellando i convogli eliminati. Sono il treno 25704 che parte alle 12:30 da Sestri Levante, il 25717 delle 11:38 da Savona, il 25710 delle 13:44 da Sestri Levante, il 25729 delle 13:10 da Savona, il 25732 delle 17:47 da Sestri Levante e il 25757 delle 16:45 da Savona.