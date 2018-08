Spiagge sicure, controlli e multe sul litorale genovese

Maxi controlli anti-contraffazione nelle spiagge della provincia di Genova da parte di carabinieri, polizia e guardia di finanza. Durante le verifiche i militari hanno anche trovato un nigeriano di 38 anni che aveva materiale pedopornografico (alcune foto di minori nudi scaricate da internet) sul cellulare e lo hanno denunciato. Tre senegalesi sono denunciati per ricettazione, introduzione e commercio nello Stato di prodotti con segni falsi, scoperti mentre vendevano merce, capi di abbigliamento e accessori con marchi contraffatti, per un valore complessivo di circa 2000 euro. La merce è stata sequestrata. A venditori ambulanti sono state inflitte 22 sanzioni amministrative per 58 mila euro per attività di commercio svolta senza autorizzazione. Multato un genovese venditore di cocco in spiaggia a Moneglia. E multe per 1.200 euro a persone sorprese a bere o ubriache in violazione delle ordinanze antidegrado. A Santa Margherita uno straniero è stato denunciato perché trovato con un coltello a serramanico.