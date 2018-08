Salvini, procura ci dica dove sono soldi

(ANSA) - ROMA, 3 AGO - "Faccio un appello alla Procura di Genova: visto che abbiamo tanti soldi in giro, di cui io non sono a conoscenza perché non ci sono, se mi dite dove sono...".

Così il ministro degli Interni Matteo Salvini, in merito all'inchiesta della Procura di Genova sui fondi della Lega non dovuti. "Io - ha proseguito - dico che non ci sono, e sono segretario, se voi siete certi che ci sono e state spendendo denaro pubblico per andare a cercare soldi che non ci sono, spero che poi qualcuno risarcisca gli italiani per questo denaro pubblico speso e sprecato cercando conti inesistenti".

La replica del procuratore Cozzi: "Noi facciamo il nostro, lui fa quello che ritiene. Noi spendiamo quello che dobbiamo per fare una attività di indagine che è doveroso fare. E' una valutazione del ministro che ci sia uno spreco di denaro da parte della procura. In ogni caso è doveroso fare questa attività. Se poi non c'è alcun risultato va bene. Ma se l'ex revisore contabile ci segnala che quei soldi c'erano è doveroso cercarli".