Mari del Sud in mostra su un catamarano

(ANSA) - GENOVA, 3 AGO - E' approdato al Marina Genova, nei pressi dell'aeroporto Cristoforo Colombo, Ice Lady Patagonia II, catamarano dell'Associazione di Esplorazione Scientifica Austral che accoglierà il pubblico con una mostra particolare. Lunga 30 metri e battente bandiera argentina, l'imbarcazione nel 2018 ha iniziato ad attraversare l'Oceano Atlantico portando in diversi porti del Mediterraneo l'esposizione "Antartide Argentine e i Mari del Sud", mostra gratuita sulle bellezze dell'Antartide e sulla storia, le caratteristiche e le azioni in difesa e protezione della balena Franca Austral che popola i mari del Sud. L'Associazione di Esplorazione Scientifica Austral è nata 17 anni fa dall'unione di esperti di diverse discipline scientifiche e persone comuni per incentivare l'esplorazione e la ricerca della flora e della fauna della Patagonia e dell'Antartide, realizzando spedizioni a bordo della barca Ice Lady Patagonia II.