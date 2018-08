Droga da Marocco, Olanda e Spagna, 11 arresti

Undici persone arrestate e cinque denunciate, 22 chili di hashish, 6 di cocaina pura, 18 di marijuana e circa 23 mila euro in contanti sequestrati. E' il bilancio dell'indagine del secondo gruppo e del nucleo di polizia economico finanziaria della guardia di finanza di Genova chiusa nei giorni scorsi tra il capoluogo ligure, Milano, Firenze, Bergamo, Torino e Monza. L'inchiesta era nata dopo il sequestro di sei chili di hashish nel porto di Genova. Le fiamme gialle avevano fermato per un controllo un marocchino sbarcato dal traghetto e avevano scoperto che nascondeva sotto i vestiti, dentro un corpetto, la droga. Dai contatti trovati nel suo telefonino, gli inquirenti sono riusciti a risalire a tutti gli appartenenti della banda che faceva arrivare in Italia droga dal Marocco, ma anche dalla Spagna e dall'Olanda. La droga, hanno stimato i finanzieri, una volta immessa sul mercato avrebbe fruttato oltre due milioni di euro.