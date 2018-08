Domani vento Fon aumenta caldo su costa

Non si attenuta la morsa del caldo che da giorni attanaglia Genova. Arpal segnala un ulteriore lieve aumento delle temperature sulla costa per effetto del vento di Fon: una condizione che potrebbe persistere domani con valori molto alti anche nelle ore notturne. Per domenica 5 agosto, in tutta la regione, ancora condizioni di elevato disagio fisiologico per caldo, più marcate nei centri urbani e nelle valli poco ventilate. Intanto, il nuovo bollettino del ministero della Salute diffuso stamani conferma per la giornata odierna una condizione bioclimatica di massima allerta (livello 3 - codice rosso) che, secondo le previsioni, proseguirà fino a domenica 5 agosto. In una nota, il Centro di Competenza per la prevenzione dei danni da calore di Regione Liguria sottolinea che "la persistenza delle attuali condizioni bioclimatiche conferma che la città di Genova (come altre città italiane del Centro-Nord) è investita da una vera ondata di calore.