Body cam per polizia municipale Genova

Sono quattro e sono state assegnate due al nucleo vivibilità e decoro del centro storico e due all'autoreparto che si occupa dei trattamenti sanitari obbligatori le body cam che per 60 giorni saranno utilizzate in sperimentazione dalla polizia locale. Le telecamere registrano fino a 70 ore di audio e video, senza la possibilità che i file vengano modificati dagli operatori. Le immagini hanno un campo visivo di 143° gradi, simile all'occhio umano e possono essere trasmesse in streaming tramite connessione wifi e bluetooth direttamente sullo smartphone dell'operatore. "Viene registrato quello che l'operatore percepisce", spiega Francesco Castellani, responsabile della sperimentazione. Dopo i 60 giorni il Comune ne acquisterà una ventina, dice l'assessore alla Sicurezza Stefano Garassino: "Per dare uno strumento di tutela dei nostri operatori circa la correttezza dei fermi che vengono eseguiti, in secondo luogo perché consentono di avere un elemento di prova in più nelle indagini".