Un altro nuovo treno per i pendolari

È entrato subito in servizio nel nodo di Genova come treno regionale 21052 il quinto nuovo convoglio treno Jazz per pendolari e turisti che è stato consegnato in anticipo rispetto ai tempi previsti a Regione Liguria. A sette mesi dalla firma del Contratto di Servizio, quindi, hanno già fatto il loro ingresso sui binari regionali i primi cinque dei 48 nuovi treni previsti, che portano a 40 le corse giornaliere effettuate con i nuovi convogli sulle linee Genova Brignole - Ovada -Acqui Terme, Genova - Ventimiglia, Genova Brignole, Busalla e Arquata e nel nodo metropolitano di Genova. "Questo è un treno nuovissimo, all'avanguardia in Europa - ha sottolineato Orazio Iacono, amministratore delegato di Trenitalia - consegnato in anticipo rispetto a quanto stabilito, e questa sta a dimostrare il grande impegno di Trenitalia per i pendolari. Un investimento di quasi 400 milioni in questa regione per poter rinnovare l'intera flotta e migliorare la qualità della vita di chi viaggia ogni giorno sul treno".