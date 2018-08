Rifiuti abbandonati, a Genova le multe saranno più salate del 600%

Da 50 a 300 euro: il Comune di Genova sestuplicherà le sanzioni per chi abbandona i rifiuti.

L'iniziativa è dell'assessore all'Ambiente Matteo Campora e di quello alla Sicurezza Stefano Garassino e nasce per debellare il cospicuo aumento di rifiuti conferiti violando il regolamento della differenziata o l'abbandono degli ingombranti in strada o nei cassonetti per i rifiuti urbani. La sanzione di 300 euro, deve essere pagata entro 60 giorni dalla contestazione. Se non sarà pagato tale importo nei tempi stabiliti l'amministrazione procederà all'emissione di provvedimento ingiuntivo, con possibilità di far salire la sanzione o di ridurla in base alle condizioni economiche del cittadino o del suo impegno per riparare alla violazione.