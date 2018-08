Imprese: 364.315 addetti, +1,9%

Nel secondo trimestre 2018 le imprese iscritte al registro delle Camere di Commercio in Liguria sono calate del 4,1% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Nonostante questo gli addetti totali hanno segnato un +1,9% arrivando a 364.315 unità. Sono i dati emersi dall' ultima analisi di Unioncamere Liguria sull'andamento dell'economia regionale. Nel dettaglio le imprese attive in Liguria a fine 2018 sono: 1.168 a Genova (-2,4%) con 210.884 addetti (+2,3%), 396 a Imperia (-2,7%) con 44.291 occupati (+3,8%), 330 a La Spezia (-7,3%) con 45.894 impiegati (-1,8%), la provincia ligure con l'andamento peggiore, e 443 a Savona (-7,3%) per 63.246 dipendenti (+2,1%).

"Secondo i dati di Unioncamere Liguria il secondo trimestre 2018 si chiude con segni positivi per le imprese giovanili, femminili e straniere, rispettivamente con saldi pari a +443, +270 e +187 unità. I dati dell'economia ci danno ragione, hanno tutti il segno più". Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti stamani a Genova commenta l'ultima analisi di Unioncamere Liguria sull'andamento dell'economia regionale. "È un importante segno di vitalità per l'economia di questa regione e dello spirito di impresa dei liguri, così come è importante che questi numeri positivi si stiano già traducendo in maggiore occupazione. - sottolinea - Fra i settori trainanti, il commercio, l'agricoltura, l'edilizia e il turismo. Crescono in particolare le imprese 'rosa' hanno registrato il saldo più consistente dal 2011, anno in cui è partita la rilevazione, ma segnali positivi vengono anche dall'imprenditoria straniera, dove la Liguria si colloca al secondo posto in Italia". Secondo Unioncamere sono in crescita gli addetti in tutte e tre le tipologie d'impresa: nelle imprese giovanili ammontano a 20.240 unità (+1,3%) e rappresentano il 4,6% del totale degli addetti, in quelle femminili sono 75.961 (+3,3%, il 17,3% del totale degli addetti) e in quelle straniere raggiungono 30.046 unità (+5,9%, il 6,8% del totale degli addetti).