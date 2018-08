Case vacanza, Santa la più cara

(ANSA) - ROMA, 2 AGO - È Santa Margherita Ligure la località turistica italiana in cui le case costano di più. Il prezzo medio arriva a 13.000 euro al mq, seguito dai 12.800 di Capri e i 12.700 di Forte dei Marmi. Questi i dati dell'Osservatorio nazionale turistico 2018 di Fimaa-Confcommercio e Nomisma in cui si fa notare come fra le rinomate località montane le più costose dal punto di vista delle abitazioni siano: Madonna di Campiglio (12.400 euro/mq), Courmayeur (11.100) e Cortina d'Ampezzo (10.800). Delle 13 città turistiche più care d'Italia, le meno esose sono Porto Rotondo, Corvara e Sirmione dove un'abitazione si compra in media a 8.500 euro al mq.