Caldo: allerta rossa a Genova fino a venerdì, un anziano ricoverato in codice rosso

Punte di umidità elevate, caldo torrido soprattutto nello Spezzino e notti tropicali: Arpal ha emesso un nuovo avviso meteorologico relativo all'ondata di caldo che interessa la Liguria e all'elevato disagio fisiologico provocato dalle alte temperature su tutto il territorio regionale. Il valore più alto è stato registrato stamani alle 11,30 a Riccò del Golfo (La Spezia) con 36.4 gradi, a seguire Albenga Isolabella (Savona) con 35.4 gradi e Isoverde (Genova) con 35.1 gradi. I tassi di umidità massimi sono stati a Genova Centro Funzionale del 71%, a Savona del 59%, alla Spezia del 57%. Domani, condizioni di marcata instabilità favoriranno il possibile sviluppo di temporali, in movimento dall'interno verso la costa, con bassa probabilità di fenomeni forti fin dalle prime ore sul centro Ponente e dalla tarda mattinata sul centro Levante. Venerdì l'ingresso del vento di Phoen potrebbe portare aria più secca ma temperatura più calda.

È ancora allerta rossa (livello 3) per il caldo a Genova. Un anziano è stato ricoverato in codice rosso all'ospedale Villa Scassi. Complessivamente sono state 19 le persone finite in ospedale.

Il bollettino emesso questa mattina dal ministero della salute conferma il massimo livello di allerta per la giornata di oggi, prevedendo il protrarsi di una situazione critica fino a venerdì 4 agosto. In una nota, il Centro di Competenza per la prevenzione dei danni da calore di Regione Liguria sottolinea che "il protrarsi ormai da 48 ore di condizioni climatiche critiche aumenta progressivamente il rischio di grave pericolo per la salute della popolazione generale e dei soggetti 'suscettibili' in particolare". Per questo, se non vengono attuati gli interventi consigliati di prevenzione, è facile che si verifichino "situazioni di gravi patologie indotte dal caldo (colpo di calore, disidratazione, delirium, insufficienza renale , cardio-respiratoria etc.)", spiegano gli esperti che aggiungono: "Sulla base di quanto evidenziato, è fatto obbligo alle strutture sociali e sanitarie di attivare tutte le misure per prevenire eventuali danni da calore.