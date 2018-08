Inps e Asl per la prima volta hanno uffici insieme

Primo caso in Italia, a Genova apre un punto Inps in una struttura sanitaria: il Palazzo della Salute in località Fiumara. E' il primo esempio di servizi integrati tra Inps e sistema sanitario con l'obiettivo di avvicinare i servizi all'utenza. "Questa struttura interpreta al meglio lo spirito del nostro piano sociosanitario - spiega l'assessore regionale alla Sanità Sonia Viale - ovvero la sanità a km 0, che porta i servizi vicino ai cittadini". "L'obiettivo è quello di dare un servizio nella maniera più semplice - spiega Carlo Bottaro, direttore della Asl3 - e abbiamo trovato la sinergia con Inps per creare una struttura, prima in Italia, dove il cittadino, oltre ad avere informazioni sanitarie può trovare anche quelle di tipo previdenziale e assistenziale". Il punto Inps sarà attivo martedì e venerdì dalle 8.30 alle 12.30. "Qui si potranno trovare i nostri servizi classici - dice Paolo Sardi, direttore regionale Inps - dal rilascio di certificazioni alle informazioni su pensioni e sostegno al reddito".