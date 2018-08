Comune Genova, spesi 130 mila euro per evento Costa Crociere

E' costata più di 130 mila euro al Comune di Genova l'organizzazione degli eventi per il 70/mo compleanno di Costa Crociere il 7 luglio scorso, di cui è stato protagonista lo scivolo gonfiabile ad acqua più lungo al mondo mai istallato in un'area urbana. Lo rivela l'ex assessore comunale al Marketing Elisa Serafini in una risposta scritta pubblicata oggi pomeriggio via Fb dal consigliere comunale M5S Stefano Giordano.

"Premesso che come Movimento 5 Stelle siamo sempre favorevoli a manifestazioni che attraggano turismo e favoriscano il commercio, tuttavia crediamo che un evento privato e di promozione aziendale come quello di Costa Crociere avrebbe dovuto autofinanziarsi completamente. L'evento ha portato un bel risultato per quanto riguarda il turismo mordi e fuggi, ma a quali costi per le casse del Comune che piangono? Abbiamo chiesto ed ottenuto la risposta scritta dall'ex assessore Serafini ed abbiamo scoperto che ci è costato più di 130 mila euro tra forniture elettriche e idriche, manodopera, transenne, Polizia municipale, pagati anche dalle varie partecipate comunali quali Amiu, Aster e Amt".

Il M5S ha invitato al sindaco Marco Bucci a chiedere a Costa Crociere la restituzione dei 130 mila euro attraverso un investimento sull'abbattimento delle barriere architettoniche in città "chiedendo loro di installare qualche scivolo per l'accesso ai marciapiedi delle sedie a rotelle, oltre allo scivolo d'acqua". (ANSA).