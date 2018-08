Centenario ricoverato per il caldo

(ANSA) - GENOVA, 1 AGO - Un anziano di 100 anni è stato ricoverato ieri sera al S.Martino perché completamente disidratato a causa dell'ondata di caldo che ha investito Genova e in generale la Liguria. Al Policlinico San Martino i ricoveri sono stati in tutto 18, e tra questi 7 persone trasferite in ospedale con l'ambulanza. Al Villa Scassi sono state assistite ma non ricoverate otto persone con patologie riferibili al caldo. Nessun ricovero al Galliera. "Sono i giorni più caldi dell'estate. Fate attenzione, seguite tutti i consigli per combattere l'ondata di caldo: non uscire nelle ore centrali della giornata, bere molta acqua, fare pasti leggeri e affidarsi alle istruzioni del numero verde regionale 800995988". E' l'appello ai cittadini del governatore ligure Giovanni Toti stamani via Fb per combattere l'ondata di caldo intenso che sta attraversando la Liguria. "La Regione ha attivato il 'Piano Caldo', allertando le strutture sociali e sanitarie e invitandole ad attivare tutte le misure per prevenire eventuali danni da calore".