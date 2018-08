Fulham-Sampdoria 0-1, a segno Ramirez

Sampdoria vittoriosa 1-0 in Inghilterra nell'amichevole disputata questa sera contro il Fulham all'EBB Stadium di Aldershot. A siglare il gol vittoria, al 35' del secondo tempo, Gaston Ramirez che con un preciso sinistro da fuori area ha sorpreso il portiere avversario Fabri.

Blucerchiati costretti tra l'altro a fare a meno di Fabio Quagliarella per un affaticamento all'adduttore che ha colpito il capitano della Sampdoria durante l'ultimo riscaldamento pochi minuti prima che iniziasse la gara.

Giampaolo ha così stravolto l'attacco inserendo Ramirez alle spalle della coppia Caprari-Kownacki. Da segnalare la buona prova della difesa con la nuova coppia di centrali composta da Colley e da Anderson che si è ben disimpegnata contro una formazione che sabato esordirà in Premier League.

La Sampdoria concluderà la sua tournee inglese sabato pomeriggio sfidando il Watford a Vicarage Road alle 16. (ANSA).