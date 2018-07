Tosi, a giugno -120.000 presenze turisti

Le presenze turistiche in Liguria a giugno 2018 sono calate del 6,82% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, con una diminuzione dei pernottamenti di 120 mila unità. Lo evidenzia il consigliere regionale Fabio Tosi (M5S) oggi pomeriggio a Genova in Consiglio regionale mostrando i dati dell'ultimo report dell'Osservatorio turistico regionale.

Secondo l'Osservatorio il mese scorso in Regione le presenze turistiche sono calate del 3,06% a Genova, del 4,53% a Imperia, del 4,15% a La Spezia e dell' 11,34% a Savona, la provincia con più strutture ricettive. "Sono passate la paure legate agli attentati terroristici, che avevano spostato nella nostra Regione tantissimi viaggiatori, altro che i red carpet - commenta Tosi -, i pernottamenti calano e c'è da fare tantissimo per invertire il trend, così non si può andare avanti". Il consigliere rimarca che "numerose strutture ricettive liguri in vista della stagione estiva hanno ricevuto prenotazioni all'80% con il rischio di avere posti letto vuoti".