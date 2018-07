Carige: Tesauro e Balzani sentiti come testi Gdf

L'ex presidente di Banca Carige Giuseppe Tesauro e l'ex consigliera Francesca Balzani sono stati sentiti come persone informate dei fatti dalla Guardia di Finanza di Genova su mandato del sostituto procuratore Maresca che, con l'aggiunto Pinto, ha aperto un fascicolo contro ignoti per abuso di mercato. Secondo quanto appreso, sia Tesauro che Balzani - dimissionari il primo a giugno e la seconda a luglio - avrebbero risposto non solo a domande sulle loro dimissioni ma anche sull'operato dell'ad Paolo Fiorentino. I due verbali sono stati secretati.