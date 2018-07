Dopo 27 anni nuova vita per l'area di Portosole

Il Consiglio comunale di Sanremo ha approvato la variante al progetto di riqualificazione dell'area portuale proposto dalla società "Portosole Cnis", che prevede tra l'altro la realizzazione di un hotel di lusso e 80 assunzioni. Si blocca una pratica congelata da 27 anni per inchieste giudiziarie. "Ore 00:52 il Consiglio comunale approva.

Dopo 27 anni, si sblocca la pratica di Portosole. Quattro anni di lavoro. Grande orgoglio", questo il commento a caldo del sindaco Alberto Biancheri. Il progetto di riqualificazione è fermo dal 1991 e lo "scheletro" dell'albergo che insiste sull'area di Portosole ha rappresentato una dolorosa incompiuta.

"Il progetto di riqualificazione dell'area prevede diversi interventi da parte del privato in favore di spazi e servizi pubblici. Si chiude una vicenda che i sanremesi patiscono da quasi 30 anni e si realizzerà un progetto che avrà una ricaduta estremamente importante per la città per immagine e ricadute turistiche e occupazionali", ha detto Biancheri.