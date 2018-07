Disagi per caldo fino al 2 agosto

Ondata di calore in Liguria con bollino rosso anche per il 2 agosto, prolungata dunque di altre 24 ore dal Ministero di Salute rispetto all'allerta diramato ieri. Arpal ha emesso un avviso meteorologico per avvertire dell'ondata di calore con elevato disagio a causa di temperature elevate e tassi d'umidità medio alti. La rete di rilevamento di Arpal segnala, a mezzogiorno, una temperatura di 36,6 gradi a Sarzana (La Spezia) e di 31,4 gradi a Imperia mentre a Genova il termometro di è fermato su 30,3 gradi con un tasso di umidità che supera il 64%. I tassi di umidità rimarranno su valori medio-alti portando così altre 'notti tropicali' sulla regione.

Genova, con Bolzano, Perugia e Pescara è la città che, secondo il Ministero della Salute, per tre giorni subirà i maggiori disagi per il caldo.