Consiglio Genova vigilia Ferragosto

Sarà un vigilia di Ferragosto di lavoro per i consiglieri comunali di Genova. Il presidente del consiglio Alessio Piana ha annunciato che la seduta monotematica chiesta da parte dell'opposizione per parlare di Amiu e Scarpino è stata fissata il 14. L'annuncio ha scatenato brusio tra gli scranni dell'aula rossa. Nei giorni scorsi, Pd, Lista Crivello e M5S hanno chiesto un consiglio monotematico per avere risposte sullo "smaltimento dei rifiuti di Genova, sullo stato progettuale dell'impiantistica necessaria al trattamento e sugli investimenti per l'utilizzo della discarica di Scarpino". Per regolamento, quando viene richiesto un consiglio monotematico la presidenza deve convocarlo entro 20 giorni. Pd e Lista Crivello erano disposti a rinunciare alla seduta se fosse stata convocata a breve una commissione che facesse chiarezza su tempi e modalità di riapertura della discarica e sui costi sostenuti da Amiu a causa dei ritardi, ma la presidente Brusoni l'ha fissata al 3 settembre.