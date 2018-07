Banda di donne aggredisce uomo in piazza

Tre donne, due 'armate' con caschi da motociclista e la terza con una cinghia, hanno aggredito un uomo la notte scorsa in in piazza San Donato. Per sfuggire all'aggressione, l'uomo è scappato in casa di un'amica mentre la donna che era con lui si è rifugiata in un bar. Le tre donne allora hanno sfogato la rabbia su una giovane coppia, del tutto estranea ai contendenti, che è stata percossa e ingiuriata.

Sul posto la polizia che ha arrestato le tre donne, tutte genovesi che hanno 33, 40 e 41 anni, per lesioni aggravate. Tra l'altro, la più anziana delle tre ha opposto resistenza e morso la mano di un poliziotto. L'uomo vittima della banda ha raccontato che l'episodio era l'ultimo di una serie di aggressioni e intimidazioni subite dalle donne che volevano indurlo a ritirare una vecchia denuncia.