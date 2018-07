Trasporta illegalmente rifiuti, denunciato

Una pattuglia della Municipale in servizio di controllo serale ha notato in via superiore dei Giovi materiale di risulta disperso per strada da qualche autocarro. La traccia ha portato la pattuglia fino a un autocarro carico di detriti fermo a bordo strada. Il conducente, un italiano con patente scaduta da oltre un anno, ha negato ogni addebito, ma gli agenti hanno chiesto l'intervento del reparto ambiente che, incrociando le informazioni con le banche dati delle altre forze dell'ordine e dall'analisi dei filmati di alcune telecamere piazzate nei punti dove abitualmente vengono effettuate discariche abusive, ha ricostruito a carico dell'uomo una serie di episodi che evidenzia una attività continuata e abusiva di trattamento di rifiuti, che va dalla raccolta, al trasporto, all'abbandono abusivo di rifiuti speciali. Il conducente, oltre alle violazioni relative al codice della strada, è stato denunciato ai sensi del decreto legislativo 152 del 2006, testo unico delle norme ambientali.