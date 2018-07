Scoperta Casa riposo abusiva a Sarzana

(ANSA) - LA SPEZIA, 30 LUG - I militari della Guardia di Finanza della Compagnia di Sarzana (La Spezia) hanno scoperto una casa di riposo abusiva situata in una zona collinare della città, non distante dalla fortezza di Sarzanello. Il blitz, realizzato nella tarda mattinata di oggi in collaborazione col personale dell'Ispettorato del Lavoro, Asl e polizia municipale, ha permesso di accertare la presenza di nove anziani, tutti in buone condizioni, all'interno di una grande villa adattata a casa di riposo. Secondo i primi accertamenti, la struttura era priva delle autorizzazioni necessarie per operare, mentre la retta mensile per il soggiorno si aggirava attorno ai 1.500 euro. Al titolare non sono state addebitate contestazioni di natura penale, ma solo di natura amministrativa.