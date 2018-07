Ilva: Toti, 'Tavolo deserto era peggio'

Iniziato al ministero dello Sviluppo il tavolo sull'Ilva per la presentazione della proposta dell'addendum migliorativo. Al tavolo i rappresentanti di 62 sigle, tra cui Arcelor Mittal, enti locali e associazioni ambientali e di cittadini. "E' meglio un tavolo affollato che deserto", ha detto il governatore Toti arrivando al Mise. "Siamo venuti soprattutto per ascoltare, è giusto sentire anche le associazioni. Continuo a ritenere che ci sono due tavoli principali di questa trattativa. Uno è quello sulle relazioni industriali, tra il possibile nuovo azionista e il governo, che è titolare attraverso i commissari, e le sigle sindacali che vorranno firmare l'accordo; l'altro tavolo è quello con gli enti locali e le regioni", ha aggiunto. "Di tempo se ne è perso già tanto. Dopodiché, siccome siamo persone responsabili, ritengo che quando i tavoli vengono convocati si debba essere presenti e parlare. Non partecipare è un modo forse per farsi notare", ha detto in riferimento all'assenza del sindaco di Taranto.

"E' stato un tavolo interlocutorio per vedere il bicchiere mezzo pieno". Lo ha detto il governatore della Liguria, Giovanni Toti, uscendo dall'incontro sull'Ilva. "Mittal ha ulteriormente implementato il suo piano. Le associazioni hanno fatto le loro domande e il ministro ha chiesto di inviare le nostre osservazioni via e-mail. E' stato un tavolo di informazione, non di negoziato. Spero sia un tavolo utile a far avvicinare esigenze ancora diverse", ha aggiunto Toti precisando che il tavolo è ancora in corso.