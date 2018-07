Ilva: Emiliano,da Mittal atto insufficiente

"Le proposte di ArcelorMittal sono un piccolo passo avanti assolutamente insufficiente a garantire la salute dei miei concittadini". Lo afferma il governato pugliese Michele Emiliano dopo il tavolo su Ilva al Mise. "Ci avevano detto che il piano ambientale, il piano occupazionale non si poteva cambiare, che Mittal sarebbe scappato via, che stavamo rischiando nel chiedere di più dal punto di vista ambientale, dal punto di vista occupazionale e di far scappare l'acquirente.

Non è vero, non è scappato, è ancora qua, la fabbrica gli interessa lo stesso e questo è un punto molto importante", ha aggiunto Emiliano. "Dobbiamo adesso guardare con attenzione l'offerta, soprattutto quella ambientale. Io ho una gerarchia chiara in testa: viene prima la salute delle persone, poi l'occupazione e gli interessi strategici del paese".