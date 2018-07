Case private per turisti,in Liguria 5,2%

Maggior autonomia e convenienza economica sono alla base del buon successo del turismo in abitazioni private che sta lentamente prendendo piede anche in Liguria. I dati provengono dall'Osservatorio Turistico Regionale, gestito in collaborazione fra Regione Liguria e Unioncamere Liguria, che ha presentato il focus sul 'Turismo nelle abitazioni private' riferito al periodo estivo 2017 (giugno-settembre), svolto dal Sistema Camerale Ligure ed elaborato con il contributo dell'Istituto Nazionale Ricerche Turistiche. "Tra i proprietari - ha detto l'assessore regionale al Turismo Berrino - solo il 5,2% affitta l'abitazione per fini turistici". Dal lato della domanda, tra le principali motivazioni di scelta, al primo posto c'è il desiderio di autonomia (48%) e la convenienza economica (46%). Le offerte on line motivano il 17% dei turisti, mentre le precedenti esperienze positive il 14%. L'offerta soddisfa i vacanzieri che la giudicano complessivamente con un voto pari a 7,2 su 10.

Sono 1.746.706, il 10% in più rispetto allo stesso periodo del 2017, i turisti stranieri che da gennaio a maggio 2018 hanno scelto la Liguria come meta delle proprie vacanze, attirati dalle bellezze paesaggistiche e artistiche del territorio e dal buon cibo che contraddistingue la nostra regione. I dati, forniti dall'Osservatorio Turistico Regionale, sono sono resi noti da Coldiretti Liguria.