Allerta arancione per il caldo a Genova

Il ministero della Salute ha emesso un nuovo bollettino per le ondate di calore: per Genova è segnalata l'allerta Arancione (livello 2) per oggi e un peggioramento nelle giornate di domani e mercoledì 1 agosto, quando è prevista l'allerta rossa (livello 3). Lo ha annunciato la Regione Liguria che fa scattare il Piano Caldo: nel primo pomeriggio è convocata una riunione presso Alisa per fare il punto della situazione nell'area metropolitana con tutti i soggetti interessati alla tutela sociosanitaria dei cittadini, insieme a Ernesto Palummeri, coordinatore del Centro di riferimento locale per la Liguria. Il Centro di competenza per la prevenzione dei danni da ondate di calore di Regione Liguria invita pertanto le strutture sociali e sanitarie ad attivare tutte le misure per prevenire eventuali danni da calore. Tra le raccomandazioni, la climatizzazione nelle aree di degenza o almeno nelle sale di socializzazione e ristoro e nelle palestre regolando la temperatura intorno ai 24 gradi.