Spacca vetri auto vicino, uomo ferito

Un uomo di 63 anni è rimasto ferito ed è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale santa Corona di Pietra Ligure dopo essere stato aggredito dal vicino di casa, di 60 anni, in una lite per motivi condominiali. E' accaduto nel quartiere Caramagnetta di Imperia. Stando a quanto ricostruito dalla polizia, l'uomo, che si trovava assieme alla moglie, avrebbe sbarrato la strada del vicino con la propria auto per motivi ancora in fase di accertamento. E' stato allora che l'altro ha afferrato un paletto di ferro ed ha spaccato i vetri della vettura ferendo l'uomo e la donna. Entrambi sono stati ricoverati in ospedale. Sul caso sta indagando la polizia, impegnata nel ricostruire la dinamica dell'accaduto. L' aggressore rischia una denuncia per lesioni.