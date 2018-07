Rapallo campione d'Italia under 19

Il Rapallo Pallanuoto è campione d'Italia. Le gialloblu hanno avuto la meglio sul Bogliasco Bene 1951 nel derby ligure che nella piscina comunale di Rapallo sede della Final Eight 2018 ha visto assegnare il titolo italiano del campionato Under 19 femminile. 11-4 il risultato di un match che il Rapallo ha interpretato con grinta e determinazione portandosi a +3 al termine del primo parziale di gioco, incrementando e gestendo il vantaggio fino alla sirena.

Bogliasco secondo, medaglia di bronzo per la RN Florentia, che l'ha spuntata sull'Ekipe Orizzonte ai tiri di rigore nella "finalina" per il terzo posto. Soddisfatto il tecnico Luca Antonucci: "Sono molto felice - commenta - questo successo è frutto di un grande lavoro della società quest'anno ha portato il terzo posto della prima squadra alla Final Six di A1, il bronzo Under 17 e, ora, questo splendido titolo italiano under 19 in attesa delle finali under 15".