Parte 'Una Liguria sopra le righe'

(ANSA) - SAVONA, 28 LUG - E' partito da Varazze (Savona), questa mattina alle 11, il tour con cui il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ha dato il via alla presentazione della campagna di comunicazione per l'estate 2018 'Una Liguria sopra le righe'. Il progetto prevede la creazione, nei Comuni aderenti (finora 78 in tutta la regione), di percorsi colorati (a oggi 485 km) che uniscono punti di interesse legati a tre tematiche: arte (rosso), curiosità (blu) e bambini (giallo). "La campagna richiama quella dell'anno scorso sul 'red carpet' - spiega Toti - perché ha l'obiettivo di congiungere luogo a luogo. La Liguria è un territorio fatto di tante cose: tradizione, cultura, arte, palazzi e chiese bellissimi, parchi e biodiversità. Il concetto è quello di unirle e segnalarle tutte in modo semplice e intuitivo: basta seguire le strisce colorate, che portano attraverso un percorso coerente a scoprire anche quelle parti di Liguria che troppo spesso rimangono in ombra rispetto alle spiagge e alle attività più conosciute".