Forte calo credito erogato a Artigianato

(ANSA) - GENOVA, 28 LUG - Non migliora la performance del credito in Liguria. Lo sostiene in una nota Confartigianato che sottolinea come secondo gli ultimi dati Artigiancassa e Banca d'Italia ci sia stato un forte calo dello stock di credito erogato rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Se a giugno 2017 la Liguria aveva registrato un -5%, a dicembre il trend dei prestiti verso l'artigianato segna addirittura un -7,9% rispetto allo stesso mese del 2016, pari a 79 milioni di euro in meno. Verso il totale delle imprese liguri, il calo del credito erogato è del 6,9%, per uno stock che ammonta a 17,7 miliardi. Il dato scorporato per province: a Genova, 433 milioni di euro erogati all'artigianato del territorio, con un calo del 9% rispetto a dicembre 2016. Stesso andamento alla Spezia (-9%), in calo anche a Imperia (-5,2%) e Savona -6,8% rispetto a dicembre 2016.