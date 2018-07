Via libera allo scolmatore del Bisagno

"Il consiglio superiore dei lavori pubblici ha approvato ad unanimità il progetto esecutivo dello scolmatore del Bisagno". Lo annuncia il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti stamani in diretta Fb davanti alla sede del Ministero delle Infrastrutture al termine della riunione il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

"La decisione è stata approvata all'unanimità, per realizzare l'ultimo pezzo dei lavori per la messa in sicurezza idrogeologica di quel pezzo di Genova che stiamo realizzando", sottolinea Toti riferendosi al torrente che a partire dall' alluvione del 1970 ha fatto più vittime in città. "Lo scolmatore del Bisagno ovviamente non porterà la sicurezza assoluta, che non esiste mai quando si parla di alluvioni, ma con quello che stiamo facendo dalla Foce a Brignole salverà tante vite umane e tanti beni dalle esondazioni del torrente" ha detto ancora Toti.

Entro fine 2018 la Regione Liguria conta di bandire la gara per i lavori per terminare l'opera entro il 2024.