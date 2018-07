Toti, giorno epocale contro alluvioni

"Il via libera del Consiglio Superiore dei lavori pubblici al progetto esecutivo dello scolmatore del torrente Bisagno è un cambiamento epocale, questa mattinata è epocale per la città di Genova e per l'intera Liguria". Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti si felicita per il lavoro svolto dagli uffici regionali e del Comune di Genova per arrivare all'ok del Csdp al progetto esecutivo dell'opera da 165 milioni di euro finanziata dopo decenni di attesa dal piano nazionale 'Italia Sicura' del precedente Governo.

Adesso si passerà alla valutazione di impatto ambientale da parte degli uffici regionali, per poi arrivare a fine 2018 al bando di gara per l'affidamento dei lavori. "Quando l'opera sarà realizzata, nel 2024, potremo dire che il centro di Genova sarà messo in sicurezza. - evidenzia Toti - Possiamo con certezza dire che, se fosse stata pronta prima, tutto quello che abbiamo patito in termini di distruzione e lutti dall'alluvione del '70 non sarebbe accaduto".