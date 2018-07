Teatro: verso tutto esaurito repliche Carlo Felice in porto

Dopo il tutto esaurito di ieri sera per la prima di Madama Butterfly, questa sera all'Arena del Mare di Genova andrà in scena Il barbiere di Siviglia, di Gioachino Rossini diretto da Daniel Smith, direttore principale ospite del Teatro Carlo Felice. Anche per questa prima si annuncia "sold out", salvo revoche dell'ultimo minuto. Per le repliche di sabato 28 luglio di Madama Butterfly e per domenica 29 luglio con il Barbiere di Siviglia, sempre alle 21.15, possibilità di acquistare ancora qualche biglietto on line presso la biglietteria del Teatro Carlo Felice o direttamente all'Arena del Mare spiega in una nota il teatro.(ANSA).