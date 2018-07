Pre-allerta giallo per caldo a Genova

Il ministero della Salute ha emesso per la città di Genova una pre-allerta (codice Giallo, livello 1) per il caldo da oggi, venerdì 27 luglio a domenica 29. Il Centro di competenza per la prevenzione dei danni da ondate di calore di Regione Liguria invita pertanto le strutture sociali e sanitarie a predisporre tutte le misure necessarie, attivando la climatizzazione nelle aree di degenza o almeno nelle sale di socializzazione e ristoro e nelle palestre e garantendo uno stato di adeguata idratazione degli ospiti. Si ricorda che il "Piano Caldo", predisposto da Regione Liguria per far fronte a particolari condizioni di rischio legate a ondate di calore, scatta solo in caso di allerta Arancione o Rossa.