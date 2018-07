Foto subacquee per raccontare emozioni

(ANSA) - GENOVA, 27 LUG - Il coraggio, la felicità, la fiducia, l’interesse, la meraviglia, la paura, la sorpresa: emozioni che il fotoreporter del mare Adriano Penco ha voluto raffigurare con immagini subacquee raccolte nella mostra "Imagetelling,storie in cornice" che si apre domani a Levanto (Spezia). La raccolta, curata dalla pittrice genovese Lida Gagliardi e allestita al Park Hotel Argento, è composta da trenta fotografie e mette in risalto differenti soggetti fotografici, racchiusi in stampe dalle dimensioni di 30x45cm e 40x60cm. Sarà visitabile fino al 30 settembre. "La macchina fotografica diventa per me quello che la macchina da scrivere è per lo scrittore, uno strumento per esprimere un’idea - spiega Penco-. Porto la fotografia subacquea al servizio dell’arte pittorica, perché l’immagine sottomarina può aprire un ampio orizzonte di applicazioni e sperimentazioni, anche oltre i confini della comunità subacquea".