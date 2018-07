Salva nipoti ma viene investita, grave

Ha spinto via i nipoti per evitare che fossero investiti, ma lei non è riuscita a evitare l'impatto con l'auto. E' accaduto a Fiumaretta, comune di Ameglia (La Spezia), protagonista una donna di 74 anni che, a causa delle ferite, è stata trasferita in elicottero all' ospedale San Martino di Genova. La dinamica dell'incidente è al vaglio delle forze dell'ordine. Secondo una prima ricostruzione, la donna stava attraversando la strada assieme ai nipoti, camminando sulle strisce pedonali, quando è sopraggiunta un'utilitaria guidata da un 74enne. La donna ha spinto di lato i nipoti, finendo però con l'essere travolta e sbalzata per diversi metri sull'asfalto.